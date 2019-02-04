В Луганской области полицейские задержали боевика "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте полиции.

36-летний луганчанин рассказал, что вступить в ряды боевиков ему "посоветовал друг", чтобы подзаработать. По его словам, ему обещали "зарплату" в размере 11,8 тыс. российских рублей.

"В 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в Луганске", - сообщили в полиции.

Сейчас с задержанным проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее суд приговорил боевика "ЛНР" из Енакиево к 10 годам тюрьмы с конфискацией.