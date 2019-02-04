Капитана арестованного судна "Норд" объявили в розыск

Полиция объявила в розыск капитана арестованного российского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Информация о его розыске была обнародована на сайте Министерства внутренних дел в понедельник, 4 февраля.

Согласно данным из списка без вести исчезнувших граждан, Горбенко пропал 26 января. Место исчезновения - Мелитополь Запорожской области.

Его разыскивает местный отдел полиции.

Напомним, 28 января адвокат Горбенко заявил, что его клиент пропал и не выходит на связь. 29 января полиция начала расследование по признакам ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "пропал без вести" на основании заявления брата пропавшего.

Адвокат Горбенко Максим Могильницкий отмечает, что Горбенко пропадает не первый раз.

В октябре 2018 года Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна "Норд" и украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Были обменены все матросы, кроме капитанов.

Российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту задержан 25 марта 2018 года. Капитану Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).