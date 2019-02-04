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Суд арестовал мужчину, который выстрелил в лицо пятилетнему мальчику на Лесном

Ребенок с травмой глаза сейчас находится в больнице.

Суд арестовал мужчину, который выстрелил в лицо пятилетнему мальчику на Лесном
Фото: radio.vesti.ru

Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который выстрелил в пятилетнего мальчика из пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"Как установлено следствием, 1 февраля в Деснянском районе Киева подозреваемый во время уличного конфликта с другими мужчинами выстрелил из пистолета в оппонентов, однако попал в лицо пятилетнему мальчику, который шел по улице с матерью. Мужчина с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Ребенок с травмой глаза сейчас находится в больнице.

Напомним, 1 февраля возле супермаркета на Лесном массиве между тремя мужчинами произошла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой. В результате был ранен пятилетний ребенок, который находился неподалеку.

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