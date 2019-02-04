В селе Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в жилом частном доме взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла женщина.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в декабре прошлого года в Фастове из-за взрыва газа обрушилась часть жилой пятиэтажки.