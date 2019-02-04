«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
На складах в Киеве потушили пожар (обновлено)
На складах в Киеве потушили пожар (обновлено)
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства

"Всего с начала кампании зарегистрировано 626 сообщений об инцидентах, связанных с выборами".

Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства
Фото: Макс Требухов

Правоохранители продолжают фиксировать и расследовать правонарушения избирательного законодательства. Так, за минувшие сутки сотрудники Национальной полиции зарегистрировали 12 сообщений о нарушениях.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Всего с начала кампании зарегистрировано 626 сообщений об инцидентах, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в Единый реестр: (семь - по ст. 296 «Хулиганство», 2 - по ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» и по одному - по ст. 159-1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)», ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и ст. 365 Уголовного кодекса «Превышение власти или служебных полномочий»", - говорится в сообщении.

Всего составлено 145 административных протоколов, рассмотрено 126 обращений по нормам Закона "Об обращениях граждан". Также полиция проверяет еще 235 сообщений.

"Полицейские продолжают документировать все обстоятельства совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления производств в суд и привлечения виновных лиц к ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. Голосование пройдет 31 марта.

В Министерстве внутренних дел создали специальную группу из советников министра Арсена Авакова, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также