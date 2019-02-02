В МВД создали группу-"воронку" для реагирования на нарушения на выборах

В Министерстве внутренних дел создана специальная группа из советников министра Арсена Авакова, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов.

Об этом Аваков рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, эта группа работает по принципу "воронки".

"Мы создали специальную группу в МВД, которая работает по принципу «воронки»... Эту рабочую группу возглавляют четверо моих советников – Иван Стойко, Владимир Филенко, Михаил Апостол и Иван Варченко. Они пропускают всю информацию через себя и спускают по «воронке» на следующий уровень реагирования, согласно компетенции. Если напали на кандидата в президенты – это к патрульной полиции, ответственный – заместитель главы Нацполиции полковник Фацевич. Системные нарушения, которые требуют постоянного мониторинга и реакции, сопровождение митингов кандидатов возложены на специально созданный Департамент оперативного реагирования, его возглавляет заместитель главы Нацполиции Олег Козловский", - сказал Аваков.

По его словам, информация в эту "воронку" поступает из самых разнообразных источников.

"Во-первых, мы собираем собственную информацию путем оперативной деятельности. Второе – изучаем заявления граждан и общественных организаций. Третье – мониторинг соцсетей и публикаций в прессе. Как и на прошлых выборах, мы сотрудничаем с общественными организациями, в частности, с гражданской сетью «ОПОРА». Ее представители вошли в нашу рабочую группу, помогают обучать полицейских – как распознавать механизмы «каруселей», как вести себя, если зафиксировано нарушение", - сообщил министр.

МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

"К концу избирательного процесса или к завершению очередной фазы мы будем иметь публичный набор нарушений, который следует оценить", - сказал он.

Аваков добавил, что выборы для Национальной полиции и без реагирования на нарушения - это огромная нагрузка.

"Транспортировка бюллетеней, хранение, процесс голосования, процесс подсчета голосов, доставка результатов в ТИК. Два полицейских на каждый избирательный участок, которых в Украине порядка 30 тысяч! Вы понимаете объем нагрузки? Это серьезная организационная работа. И в этот момент с полицейских не снимают их обычных обязанностей – начиная от расследования преступлений и заканчивая патрулированием улиц... Пиковое напряжение будет иметь место, но мы должны справиться", - подытожил он.