Нардеп Юрий Тимошенко подал документы в ЦИК

Депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко в субботу, 2 февраля, подал документы для регистрации кандидатом в президенты.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
Тимошенко заявил, что шел к этой цели "последние 30 лет своей жизни".
"Еще в начале своей политической деятельности я очень хорошо осознал, что в случае, если бы Президентом стал действительно проукраинский патриот, он один силой своих полномочий смог бы сделать для Украины, возможно, больше, чем все 100 лет украинской революции", - написал депутат.
Он стал уже 61-м человеком, который подал свои документы для регистрации на выборы.
Юрий Тимошенко - мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
17 января 2018 года Тимошенко выгнали из фракции "Народного фронта" за "потерю связи".
Тимошенко Юрий Владимирович имеет такую же фамилию и такие же инициалы, как один из лидеров президентской гонки Тимошенко Юлия Владимировна.