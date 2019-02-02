Нардеп Юрий Тимошенко подал документы в ЦИК

Депутат заявил, что шел к этой цели 30 лет.

Депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко в субботу, 2 февраля, подал документы для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Тимошенко заявил, что шел к этой цели "последние 30 лет своей жизни".

"Еще в начале своей политической деятельности я очень хорошо осознал, что в случае, если бы Президентом стал действительно проукраинский патриот, он один силой своих полномочий смог бы сделать для Украины, возможно, больше, чем все 100 лет украинской революции", - написал депутат.

Он стал уже 61-м человеком, который подал свои документы для регистрации на выборы.

Юрий Тимошенко - мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

17 января 2018 года Тимошенко выгнали из фракции "Народного фронта" за "потерю связи".

Тимошенко Юрий Владимирович имеет такую же фамилию и такие же инициалы, как один из лидеров президентской гонки Тимошенко Юлия Владимировна.