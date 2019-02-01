Луценко сообщил о завершении следствия в деле о расстрелах на Майдане

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане и готова передать дело в суд.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане ", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа", - пояснил Луценко.

Януковича подозревают в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих. Также ему инкриминированы организация умышленных убийств на Майдане 19-20 февраля 2014 года и теракта 20 февраля на улице Институтской. Вместе с Януковичем по этому делу подозреваются экс-глава МВД Виталий Захарченко, его зам Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый зам Владимир Тоцкий и бывшй замначальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук.

Ранее сообщалось, что 32 обвиняемых по делам Майдана могут избежать ответственности из-за срока давности.