Пленного моряка Гриценко готовят к психиатрической экспертизе, - адвокат

"Денис чувствует себя хорошо. Жалоб на здоровье нет".

Захваченного в плен украинского моряка капитана 2-го ранга Дениса Гриценко готовят к психолого-психиатрической экспертизе.

Об этом его адвокат Николай Полозов сообщил Укринформу.

"Во время сегодняшней встречи с подзащитным, Денисом Гриценко, я рассказывал ему о том, как проходили дебаты в ПАСЕ при принятии резолюции «Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности». Он живо интересовался этим, был доволен итогом. Гриценко также спрашивал, как дела у других украинских моряков, волновался за состояние раненых", - отметил Полозов.

Он также уточнил, что в течение двух ближайших недель ожидаются процессуальные действия в отношении Гриценка. "Вероятно, будут допросы. Также идет подготовка к психолого-психиатрической экспертизе", - сказал адвокат.

В своем фейсбуке Полозов рассказал о самочувствии военнопленного моряка.

"Денис чувствует себя хорошо. Жалоб на здоровье нет. Находясь в камере, делает физические упражнения, поддерживает себя в форме. Помимо физкультуры Денис заказал в библиотеке книги и много читает", - написал он.

По словам адвоката, держат Гриценко в старом корпусе, где нет горячей воды. Почта до пленного доходит с перебоями. От родных письма ему не передают. Но буквально два дня назад пришло письмо от Министерства образования Украины с детскими рисунками.

Напомним, накануне представитель общественной наблюдательной комиссии в Москве сообщил, что условия содержания раненых военнопленных моряков удовлетворительные.