Раненых моряков содержат в нормальных условиях, - представитель общественной наблюдательной комиссии

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы в четверг посетили военнопленных украинских моряков, переведенных из больницы СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово". Об этом сообщил представитель ОНК Иван Мельников, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"При проверке "Лефортово" мы с коллегами также посетили трех раненых моряков, ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явления после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы", - сообщил Мельников.

Он также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог. "Они оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданскую больницу", - сказал Мельников.

По его словам, в целом, моряки "не жалуются на условия содержания, считают их хорошими".

"Все трое содержатся раздельно, но с другими сокамерниками в двухместных новых отремонтированных камерах, где есть горячая вода, холодильник и телевизор. Как и положено, каждый день по часу они гуляют", - рассказал Мельников.

Троих раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку - на прошлой неделе перевели в "Лефортово", их адвокаты узнали об этом случайно, пытаясь зарегистрироваться для передачи морякам.