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От решения "Народного фронта" зависит результат президентских выборов, - Бурбак

"Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины".

От решения "Народного фронта" зависит результат президентских выборов, - Бурбак
Фото: РБК

«Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины. Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократическими», - написал в Facebook руководитель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак. Он сообщил, что съезд «Народного фронта» состоится 2 февраля, добавив, что «видит нездоровый ажиотаж и море выдумок» относительно будущего съезда.

По словам Максима Бурбака, партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в Президенты Украины, что «стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах»: «Партия выразила безусловное доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля».

Все лидеры «Народного фронта» вместе с Арсением Яценюком «чувствуют важность момента и своего решения», - написал он: «Мы - ответственная политическая сила. Сейчас мы понимаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно, от нашего решения зависит, кто станет Президентом Украины. Именно поэтому такой интерес к съезду «Народного фронта».

«Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными. И чтобы по итогам выборов Украина стала еще сильнее», - написал Максим Бурбак.

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