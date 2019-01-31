Климкин и Чавушоглу проведут заседание украинско-турецкой группы в Одессе

Главы МИД подведут итоги взаимодействия в 2018 году, а также определят приоритеты и задачи на текущий год.

Министры иностранных дел Украины и Турции Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу проведут заседание украинско-турецкой группы стратегического планирования 1 февраля в Одессе.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"1 февраля 2019 в г. Одесса под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины П. Климкина и Турции М. Чавушоглу состоится Седьмое заседание Украинской-турецкой совместной группы стратегического планирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время мероприятия стороны подведут итоги взаимодействия в 2018 году, а также определят приоритеты и задачи на текущий год.

"Центральное место в ходе переговоров будет принадлежать мерам по поддержанию активного политического диалога на высшем уровне, в частности в контексте проведения в текущем году Восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции, углублению сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективам завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, вопросам взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, прежде всего ООН, НАТО, ОБСЕ, Совета Европы", - отмечают в МИДе.

Также министры обменяются мнениями относительно процесса милитаризации аннексированного Россией Крыма и нарушения оккупационными властями прав человека на полуострове. Обсудят ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, а также противодействия российской агрессии на Донбассе и инициативы по мирному урегулированию.

Напомним, в начале ноября прошлого года Украина и Турция подписали ряд двусторонних соглашений в рамках 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.