Киевский суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета

Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров "О создании Национального Одесского медицинского университета". Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке..

"Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а, следовательно, заведением будут продолжать руководить Запорожан и его приспешники", - написала Супрун.

Сейчас Минздрав Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами. В ведомстве предупредили, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тыс. студентов и 2,3 работников.

Напомним, ранее Супрун заявила, что бывшие ректоры университетов Екатерина Амосова (НМУ) и Валерий Запорожан (Одесский медуниверситет) были уволены за нарушения и невыполнение условий своих контрактов. Кроме того, она добавила, что для и.о. ректоров указанных вузов, которые были назначены Минздравом, создавались "максимальные препятствия" в доступе к рабочему месту, документации и т. д.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского. Студенты, которые учились в Одесском медуниверситете и Крымском медуниверситете, продолжат обучение в новосозданном ВУЗе. Причины такого решения не озвучивались.