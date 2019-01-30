В Харьковской области разоблачили "ребцентр", где насильно удерживали 25 человек

В Харькове Национальная полиция освободила 25 человек, которых незаконно удерживали и пытали в "реабилитационном центре". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

29 января сотрудники прокуратуры и Немышлянского отдела полиции разоблачили подпольный реабилитационный центр, куда доставляли людей против их воли. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, лишая возможности обратиться за помощью.

По информации правоохранителей, пострадавшим приходилось жить в заведении, выполняя установленные организаторами правили. В случае неповиновения или попытки бегства потерпевших пытали, избивали, не выпускали на прогулки, насильно удерживали в холодной воде или холодном помещении.

Как рассказали в ведомстве, в "реабилитационном центре" насильно удерживали 25 человек. Среди них — трое несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

После вмешательства силовиков все пленники "реабилитационного центра" были освобождены.

Подозреваемый в организации подпольного центра задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины — незаконное лишение свободы и истязание более двух лиц. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие также устанавливает других лиц, причастны к совершению преступления.

Подробности устанавливаются.