Навіщо потрібен реєстр ветеранів?

В Україні зроблено перший практичний крок для створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 28 січня народні депутати зареєстрували відповідні зміни до законодавства .

Фото: mvs.gov.ua

Документ був розроблений Міністерством ветеранів за активної допомоги спеціалістів профільного парламентського комітету. Окрема подяка «Юридичній сотні», де вже давно й активно виступають з ідеєю створення цієї нової електронної системи.

Що ж таке реєстр, навіщо він ветеранам і що зміниться після його запуску?

Спочатку декілька цифр. Згідно законодавства України в державі існує 20 категорій осіб, які належать до учасників бойових дій, 13 категорій громадян, які мають право на статус осіб з інвалідністю внаслідок війни і 11 категорій осіб – учасників війни. Окремо законодавство про ветеранів розповсюджується на сім’ї загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Це зовсім різні люди. Діючий закон про ветеранів розповсюджується з одного боку на вояків УПА, а з іншого на бійців винищувальних батальйонів СРСР. Він стосується і ветеранів російсько-української війни, і ветеранів Афганістану, тих хто служив в Анголі чи, скажімо, Лаосі, партизанів, підпільників, жителів блокадного Ленінграду і навіть ветеранів громадянської війни початку ХХ століття.

При цьому жодне міністерство, жодне відомство не має повної картини того, що відбувається. Ніхто не знає точної цифри по кількості ветеранів. Інформація дуже розрізнена – в результаті не можна сформувати чітко прораховану нову ветеранську політику. В той же час основним завданням Міністерства є запуск нової системи і надання якісних державних сервісів, які б відповідали духу часу, всім без винятку ветеранам.

Створення Реєстру допоможе зрозуміти не тільки чітку картину по групам пільговиків та відсікти від годівниці псевдоветеранів із купленими документами. Аналіз даних нової інформаційно-телекомунікаційної системи створить можливість надати державні послуги нового рівня.

Ми хочемо повністю переглянути пільги, повикидати історичний мотлох, який не діє і додати нові соціальні державні гарантії. Закон не має містити неробочі норми чи пільги, які застаріли ще 10 років назад. Він має в першу чергу бути орієнтованим на ветеранів, а не існувати «для галочки». Тож законодавство має створюватися під конкретних живих людей з їх бажаннями та потребами.

Приведу приклад: сьогодні законодавство абсолютно не орієнтовано на членів сімей ветеранів. Ми хочемо змінити такий підхід і надавати соціальні сервіси, в першу чергу з реабілітації, для всієї родини ветерана. Це нормальна практика, яку підтримують профільні спеціалісти. Але без розуміння кількості осіб, їх віку, статусу – це не можливо зробити якісно. Саме для усунення цієї проблеми і створюється Реєстр.

На моє переконання підхід до отримання соціальних гарантій має бути максимально індивідуальним. Так, звичайно, існують універсальні державні гарантії, скажімо по безкоштовному проїзду чи оплаті житлово-комунальних послуг. Але підводити всіх під один ранжир не потрібно. Є пільги, що потрібні лише старшому поколінню ветеранів, а є зовсім інші, яких потребують молоді сім’ї учасників бойових дій.

Надання державою гарантій та пільг не має виглядати митарствами по колам пекла в пошуках безкінечних довідок. Ми пропонуємо створити електронну систему в якій кожний ветеран зможе самостійно через спеціальний власний кабінет взаємодіяти з державою.

Принцип надання послуг має бути наступним: чим менше чиновників, чим простіша система, чим зрозуміліший алгоритм дій для ветеранів щодо пільг та гарантій – тим краще. Реєстр допоможе максимально прибрати «фактор чиновника» і зробить процес швидшим та зрозумілішим.

Сподіваюсь, що парламент зможе розглянути законопроект в найкоротші строки. Ми маємо повну підтримку профільного комітету і сподіваємося, що рішення в сесійній залі буде позитивним.