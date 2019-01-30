В течение дня в зоне ООС нет потерь среди украинских военных

Сегодня в течение дня в зоне боевых действий на Донбассе украинские военные не понесли потерь. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного вооружения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм. и из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.

Напомним, в понедельник представители ОБСЕ представили тезисы нового плана мирного урегулирования на Донбассе, который заменит минские договоренности.