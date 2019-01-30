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Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, - Супрун

И.о. главы Минздрава призвала украинцев вакцинироваться.

Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, - Супрун
Ульяна Супрун
Фото: РБК

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори в Украине.

Об этом она рассказала журналистам после заседания Кабинета министров.

"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала Супрун.

При этом она отметила, что необходимо расширить доступность граждан к вакцинам. Также Супрун призвала всех вакцинироваться.

Супрун отметила, что по состоянию на текущий момент в стране насчитывается 1,1 млн доз вакцины от кори, кроме того министерство ищет возможность закупить дополнительные дозы. В феврале также планируется провести дополнительную вакцинацию детей от кори.

Напомним, по состоянию на 25 января заболеваемость корью в Украине приблизилась к показателям довакцинального периода 1968 года.

Корь - это одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, и одна из главных причин детской смертности. Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Потом появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

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Источник: "Украинские новости"
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