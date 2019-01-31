Кабмин объявил конкурс на должность главы Госслужбы лекарств

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом говорится в распоряжении №33 от 30 января.

Кабмин также утвердил условия проведения конкурса. Документы претендентов принимаются до 12:00 14 февраля. Конкурс начнется в 10:00 19 февраля по ул. Прорезной, 15 в Киеве.

Напомним, в прошлом году Кабмин уволил главу Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. В Минздраве обвинили Гудзь и ее первого заместителя Владислава Цилыну в подрыве доверия к вакцинам. Цилына увольнения избежал, но получил выговор.

Гудзь руководила Гослекслужбой с ноября 2016 года.