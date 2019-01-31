​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом

"Сейчас я вижу, что он настроен позитивно… Мы общаемся".

На поместном Соборе Киевского патриархата 13 декабря, который прошел накануне объединительного Собора 15 декабря 35 из 42 архиереев УПЦ КП высказались за выдвижение на должность предстоятеля митрополита Епифания. Пятеро были против, двое воздержались.

Об этом сам Епифаний рассказал в интервью для Youtube-проекта KishkiNA. "Есть соответствующий документ, с подписями архиереев, всегда можно проверить", - сказал он.

Как известно, его главным "внутренним" конкурентом на предстоятельство был митрополит Луцкий и Волынский Михаил Михаил. По собственной информации LB.ua, его "группа поддержки" составляла 12 епископов только из числа КП. Напряжение дошло до того, что утром перед Собором Филарет и Михаил с его сторонниками первое время находились в разных помещениях.

Когда приехал Президент Порошенко, Филарет сказал ему, что необходимы гарантии избрания именно Епифания, иначе он – Филарет – на Собор не выйдет. Их разговор длился около часа. Кроме прочего, Президент апеллировал к людям, собравшимся на площади перед Софией. "Хорошо, вы можете уйти, но что вы скажете им?", - говорил он. В итоге Порошенко удалось урегулировать ситуацию, сторонники Филарета и Михаила сошлись в одном помещении и уже все вместе отправились в главный храм, где проходили основные события Собора.

При этом стоит отметить, что сам Епифаний все это время сохранял спокойствие и никакой особой "агитации" в поддержку своей кандидатуры не проводил.

Непосредственно на Соборе, который начался с более, чем двухчасовым опозданием, по настоянию стороны Константинополя за предстоятеля голосовали в закрытом режиме. "За" такой формат высказались 142 из 200 делегатов. "Все 62 архиерея, кто присутствовал, имели возможность выдвинуть свою кандидатуру", - отметил Епифаний.

В итоге, в первом туре самого Епифания поддержали 81 человек, владыку Симеона (МП) – 56, Михаила – 38.

"Есть ли кто-то, кто хочет снять свою кандидатуру перед вторым туром?", - спросил один из председательствовавших константинопольских экзархов. Эта фраза прозвучала на английском языке, но сидевший в первом ряду Михаил к тому моменту уже снял наушник. По сведениям LB.ua, заметив это, Президент Порошенко попросил разрешения повторить тоже самое по-украински и при этом очень пристально посмотрел из президиума на владыку Михаила.

Митрополит Епифаний уточнил, что по-украински фраза действительно прозвучала, но не от Президента, а от экзарха Даниила и действительно после этого Михаил взял самоотвод.

Как сообщалось ранее, после Собора сам Михаил заявлял, что снял свою кандидатуру под давлением, более того, в дальнейшем не исключает для себя возможности возглавить ПЦУ. "С моей стороны абсолютно никакого давления на владыку Михаила не было", - отметил Епифаний. - "Сейчас я вижу, что он настроен позитивно… Мы общаемся. Думаю, в будущем будем сотрудничать в разных отраслях, в том числе в сфере духовного образования".

Полную версию первой части экслюзивного интервью предстоятеля ПЦУ Епифания Соне Кошкиной смотрите здесь.

Вторую – здесь.