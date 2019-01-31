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В Киеве умер депутат первого созыва Анатолий Корж

Признаков насильственной смерти не обнаружили.

В Киеве умер депутат первого созыва Анатолий Корж

В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии умер народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Печерского райуправления милиции Киева Оксана Тищенко, пишет УНН.

"Поступила информация, что в Киеве на улице возле ЦИК умер мужчина, без признаков насильственной смерти", - отметила пресс-офицер.

На место происшествия выезжал патруль полиции, однако в связи с установлением естественной причине смерти уголовное производство не открывали.

Анатолий Корж родился 6 августа 1947 село Оболонь, теперь Семеновского района Полтавской области. Работал старшим инженером, токарем-карусельщиком на Днепропетровском заводе тяжелых прессов, а впоследствии стал помощником второго президента Украины Леонида Кучмы.

Напомним, ранее в январе прямо из Верховной Рады был госпитализирован 85-летний народный депутат Юрий Шухевич.

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