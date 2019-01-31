ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за депортацию грузин в 2006 году

Большая палата Европейского суда по правам человека обязала Россию выплатить 10 млн евро за принудительную депортацию грузин в 2006 году. Компенсации пострадавшим должны составить от 2 до 15 тыс. евро

Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Отмечается, что деньги должны быть распределены между пострадавшими: по 2 тыс. евро должны получить те граждане Грузии, в отношении которых РФ было допущено коллективное выдворение (запрещенное четвертой статьей четвертого протокола Европейской конвенции по правам человека); по 10 тыс. и 15 тыс. евро должны получить те, кто также были признаны потерпевшими по первому параграфу ст.5 (запрет на незаконное лишение свободы) и ст.3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание).

Грузия подала иск против России в марте 2007 года. В июне 2009 года суд счел его приемлемым. Большая палата суда начала слушания по иску в июле 2012-го.

Напомним, события в Москве и других российских городах начали разворачиваться после того, как грузинские спецслужбы арестовали в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Их почти сразу же отправили в Россию в результате переговоров при посредничестве ОБСЕ. После их прибытия в Москву российская власть развернула кампанию по депортации нелегальных мигрантов. Тысячи людей задержали и отправили в Грузию. При этом несколько этнических грузин (в том числе и женщин) по разным причинам погибли в камерах предварительного задержания или во время процедур по депортации. Другие жаловались на жестокое обращение.

Официальная Москва категорически отвергает все обвинения. Российские адвокаты заявили в Страсбурге, что соответствующие службы действовали в рамках законов России и международного права о борьбе с нелегальной миграцией, а гибель людей стала результатом трагического стечения обстоятельств.

В июле 2014 года ЕСПЧ частично согласился с иском Грузии к РФ о целенаправленных притеснениях граждан по этническому признаку во время кампании по депортации.

В мае 2018 года Грузия в ЕСПЧ обвинила Россию в гибели 850 человек во время российско-грузинской войны.