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Спецпрокурор США Мюллер обвинил Россию в дискредитации расследования

В сеть выложили архив документов, якобы украденных из его офиса.

Спецпрокурор США Мюллер обвинил Россию в дискредитации расследования
Роберт Мюллер
Фото: EPA/UPG

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года, рассказал о попытке дискредитировать расследование с помощью выложенного в сеть архива документов, якобы украденных из его офиса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Мюллера, архив не содержит украденных "чувствительных" материалов, а состоит из материалов, которые офис спецпрокурора предоставил защите некоторых обвиняемых.

"Некоторые материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США", - заявил он.

Офис спецпрокурора обвиняет в утечке российскую сторону.

По словам Мюллера, имена и структура папок, содержащихся в архиве, соответствовали тем, которые использовались его канцелярией. Кроме того, эти материалы не были обнародованы.

Следователи ФБР не обнаружили доказательств, что правительственные сервера, на которых размещается архив Мюллера, были взломаны. Архив появился в сети еще в октябре 2018 года и распространялся с помощью Twitter.

28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование Мюллера близко к окончанию , подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе. В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.

Кандидат в генпрокуроры США Уильям Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование, которое ведет Мюллер, и пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы.

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