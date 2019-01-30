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Глава Еврокомиссии исключил новые переговоры о "Брексите"

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

Глава Еврокомиссии исключил новые переговоры о "Брексите"
Фото: EPA/UPG

Новых переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза между Лондоном и Брюсселем не будет. Об этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Европарламенте в среду, 30 января.

По его словам, согласованный ранее договор о выходе "остается лучшим и единственным" вариантом, передает Немецкая волна.

"Мы должны быть готовы ко всем сценариям - и к худшему тоже", - добавил Юнкер. При этом глава Еврокомиссии выразил надежду на разрешение ситуации, подчеркнув, что Брюссель намерен "работать денно и нощно". "ЕС останется спокойным, единым, решительным. Каким и являлся в течение всего процесса", - заявил он.

29 января нижняя палата британского парламента большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Подобный результат голосования повышает "риск неупорядоченного "Брекзита", отметил Юнкер.

Большинство британских парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась без таможенного контроля в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. В свою очередь, глава Еврокомиссии подчеркнул недопустимость возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией и "повторения темных времен".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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