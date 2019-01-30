Российский сенатор задержан в зале заседаний Совфеда по делу об убийствах

Члена Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в среду, 30 января, был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Арашукова обвиняют в двух убийствах, а также в организации преступного сообщества, передает Интерфакс.

"Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Басманный суд Москвы оправил Рауфа Арашукова под арест до 30 марта. По ходатайству защиты сенатора заседание прошло в закрытом режиме из-за поступавших в адрес Арашукова угроз.