Россия обвинила США в повышении риска ядерного конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, что запуск производства ядерной боеголовки малой мощности W76-2 повышает риск ядерного конфликта.

"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта. Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", - цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Завод по производству ядерного оружия Pantex в штате Техас начал сборку первого серийного образца W76-2 - ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн). Она пойдет на оснащение трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident 2, стоящих на вооружении военно-морских США и размещаемых на американских подводных лодках.

В распоряжении Пентагона есть 14 ракетоносцев, несущих по 24 ракеты Trident 2. C 1970-х годов они были оборудованы ядерными боеголовками W76-0. В 2008 году было принято решение о модернизации до уровня W76-1 мощностью около 100 килотонн. Боеголовка W76-2 создана на основе имеющегося блока путем снятия второй ступени.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и рассчитывает на расширение Вашингтоном своего ядерного арсенала.

В 2014 году США впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает РСМД. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией, которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) в 2018 году девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - владели примерно 14 465 единицами ядерного оружия. На США и Россию приходится 92% всего ядерного оружия мира.