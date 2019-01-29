Из-за подземного толчка в Польше на шахте пропали без вести шесть человек

В момент обрушения горной породы в опасной зоне находилось 32 человека.

Во вторник, 29 января, в районе шахты Рудная на западе Польши произошел сильный подземный толчок, в результате шесть шахтеров пропали без вести. Об этом сообщает в cвоем Twitter компания KGHM.

В компании KGHM, обладающий шахтой, заявили, что в момент обрушения горной породы в опасной зоне находилось 32 человека. Пострадавших горняков доставили в больницу для обследования.

Спасательная операция продолжается.

Kolejne 2 osoby odnalezione w kopalni Rudna. Ratownicy cały czas szukają pozostałych 6 zaginionych górników. — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) 29 января 2019 г.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в указанном районе произошел подземный толчок магнитудой 4,9.

Рудная - крупнейшая шахта по добыче медной руды в Европе и одна из крупнейших в мире.