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Польские СМИ узнали о тайном бизнес-проекте Качиньского

Лидер PiS планировал построить башни-близнецы в центре Варшавы.

Польские СМИ узнали о тайном бизнес-проекте Качиньского
Фото: EPA/UPG

Польская Gazeta Wyborcza заявила о наличии тайного бизнес-проекта у лидера правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.

Материал опубликован на сайте газеты.

Издание утверждает, что получило запись переговоров Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, которые состоялись в 2017 году. Биргфеллнер планировал построить в центре польской столицы две башни-близнецы высотой в 190 метров. На записях эти небоскребы называют "близнецами" или "K-башни". В этих зданиях должны были разместиться квартиры, гостиница, а также резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Строительство должна была выполнить компания Srebrna, которая тоже принадлежит фонду Института имени Леха Качиньского, и в совет которой входит нынешний лидер PiS. Со своей стороны, Биргфеллнер должен был инвестировать в этот проект.

Однако из-за отсутствия согласия властей столицы и внимания СМИ Качиньский вынужден был остановить проект и отказать австрийском инвестору. На провал проекта также повлияло поражение партии Качиньского на местных выборах в польской столице.

Речь идет не о незаконности бизнеса Качиньского, а лишь о его секретности, отмечается в публикации. Со своей стороны, в самой партии "Право и справедливость" возмутились публикацией, назвав ее псевдоразоблачением.

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Источник: УкрИнформ
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