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Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию

Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию
Протесты в Венесуэле (архив)
Фото: EPA/UPG

Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывести в Россию около 20 т золота.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter парламента.

Отмечается, что соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы. Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

"Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу", - подчеркивается в сообщении.

Ранее "Новая газета" сообщила, что из Москвы в Каракас 28 января вылетел самолет "Боинг 777" на 500 мест без пассажиров.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

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