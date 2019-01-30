После введения санкций из России ушли 1300 немецких компаний

За пять лет после введения санкций против РФ, с российского рынка ушли около 1300 компаний с немецким капиталом.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

Еще около 4700 немецких компаний, по его словам, продолжают работать в России, включая "главных, решающих игроков". При этом Бюхеле не исключил, что в случае дальнейшего ужесточения санкций число немецких компаний, работающих в России, может сократиться.

"Но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну", - сказал он.

Комментируя случай с Siemens, когда турбины компании были поставлены в аннексированный Крым, он отметил, что немецкие компании "не могут и не будут поддерживать бизнес в Крыму".

"В настоящее время это запрещено Евросоюзом. На этих условиях Siemens поставил турбины России, нарушение которых со стороны российских партнеров не послужило позитивным знаком. Но я думаю, в то же время все усвоили урок, и это не станет проблемой в будущем. Мы выше этого", - добавил Бюхеле.

Напомним, первые санкции против РФ ввели весной 2014 года из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Санкции - как персональные, так и секторальные - несколько раз ужесточались.

22 января 2019 года глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз должен будет ввести новые санкции против России, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море. ЕС рассмотрит "азовские" санкции против РФ в феврале.