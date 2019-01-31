В США из-за аномальных морозов ввели чрезвычайное положение в пяти штатах

В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия.

В США метеорологи предупредили об аномальных морозах. В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия. Сообщается о шести погибших.

Причиной сильнейшего похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса, сообщает Радио Свобода.

В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жилье большинства из них не предусмотрено для проживания в таких погодных условиях.

Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада - Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.

По всей стране отменено более тысячи внутренних авиарейсов. В некоторых городах открылись временные пункты обогрева для бездомных.

Практически все поезда, которые обслуживает американская железная дорога Amtrak, отменены в среду и четверг. Почтовая служба США объявила о том, что почту не будут доставлять в определенных частях страны из-за похолодания, пишет CNBC.

Метеорологи связывают резкое похолодание с внезапным потеплением на Северном полюсе. Оно вызвано теплым фронтом из Марокко. Из-за этого массы холодного воздуха переместились к югу. По мнению ученых, в результате глобального потепления зимы на планете могут стать более суровыми.

Ранее сообщалось, что в США из-за холодов замерз Ниагарский водопад.