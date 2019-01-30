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Туск: ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit

"Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего хочет Великобритания".

Туск: ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit
Фото: EPA/UPG

Европейский Союз не будет пересматривать условия достигнутого 25 ноября соглашения по выходу Великобритании из содружества.

Об этом заявил глава Европейского Совета Дональд Туск.

Он сообщил, что обсудил ситуацию вокруг Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй: Позиция ЕС четкая и последовательная. Соглашение не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего хочет Великобритания", - написал он в Twitter.

Новые переговоры о "Брексите" также исключил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

29 января нижняя палата британского парламента большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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