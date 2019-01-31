В Беларуси организаторов уличных акций обязали платить за их проведение

В Беларуси в конце января ввели плату за проведение уличных акций - негосударственных уличных мероприятий - акций протеста, демонстраций, пикетов, посвященных важным датам, концертов и т.д. В то же время участие в государственных массовых акциях остается бесплатным, передает Немецкая волна.

Их организаторы должны будут платить деньги за услуги по охране общественного порядка и нести расходы, связанные с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия.

Прежде всего, организатор уличной акции должен оплатить услуги милиции по охране общественного порядка в следующих размерах: за мероприятие численностью до 10 человек - 3 базовые величины (около 31 евро в пересчете); до 100 человек - 25 базовых величин (около 260 евро); до 1000 человек - 150 базовых величин (около 1555 евро); более 1000 участников - 250 базовых величин (более 2590 евро).

Подсчетом может заниматься сама милиция, и если количество участников превысит заявленное число, то сотрудники правоохранительных органов по завершении акции могут выставить организаторам дополнительный счет.

Кроме того, как указывается в постановлении правительства, организаторы уличных мероприятий оплачивают "расходы на зарплату, обязательные страховые взносы, налоги и сборы, предметы снабжения и материалов, в том числе лекарств".

Представители оппозиции опасаются того, что такие расходы им будут не по карману.