В акции участвовали около 40 человек.

В понедельник, 28 января, перед зданием Киевской городской государственной администрации прошел митинг в защиту Дома актера.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На акцию собрались около 40 человек, которые требовали от властей защитить культурное наследие во время реставрации.

"Видели мы уже такие реставрации. И ЦУМ уже реставрировали и "Украину", и что с ними теперь? Дом актера в реставрации не нуждается. Дому актера быть!", - сказала одна из митингующих.

По словам активистов, в здании кенассы планируется провести реставрацию, а в связи с этим власти не хотят продлевать арендный договор с Домом актера, который сейчас расположен в данном здании. Активисты требуют обнародовать проект реставрации здания, создать рабочую группу, а также продлить договор аренды.

Напомним, в 2017 году Киев нашел инвестора для реставрации "Дома со змеями и каштанами".