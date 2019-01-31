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Загадочный российский самолет вернулся в Москву из Каракаса, - СМИ

В Кремле заявили, что "ничего не знают" о самолете Nordwind.

Загадочный российский самолет вернулся в Москву из Каракаса, - СМИ
Протесты в Венесуэле
Фото: EPA/UPG

В Москву из Каракаса вернулся российский Boeing-777, который вылетел в Венесуэлу с неизвестной целью без пассажиров.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным ресурса Flightradar, самолет компании Nordwind Airlines приземлился в аэропорту "Внуково" утром в четверг, 31 января.

Самолет вылетел из Венесуэлы в 4:52 часов по местному времени 30 января, передало Reuters со ссылкой на очевидцев. Также сообщается о другом российском рейсе, прибывшем в Венесуэлу ранее с промежуточной посадкой на Островах Зеленого Мыса. Речь идет о грузовом Boeing 757. Регулярных рейсов между двумя странами нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о самолете Nordwind.

Напомним, венесуэльский депутат Хосе Герра, ранее работавший экономистом в Центральном банке страны, накануне предположил, что на российском самолете переправляется часть золотых резервов Венесуэлы в РФ. Оппозиция также заявила о готовящемся вывозе в Москву как минимум 20 тонн золота.

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