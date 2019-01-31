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Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в российской ракете, - СМИ

Официального подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.

Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в российской ракете, - СМИ
Спутник (архивное фото)
Фото: http://astroinformer.com

Из-за неполадки на российской ракете отложен запуск спутников для проекта OneWeb, который должен обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на всей территории планеты, запланированный на 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Запуск должна была осуществить российская ракета-носитель "Союз". Но на днях стало известно, что в разгонном блоке "Фрегат" нашли дефект - трещину в трубопроводе подачи гелия в топливные баки.

По данным российских информагентств, дефект мог появиться во время транспортировки блока. СМИ сообщают, что из-за повреждения "Фрегат" могут вернуть в Россию. Подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.

Всего в рамках американского проекта OneWeb планируется вывести на орбиту Земли 900 спутников связи. Против проекта выступает ФСБ России. Там считают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны и что спутники можно использовать для разведки.

Напомним, в прошлом году на МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке российского корабля.

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