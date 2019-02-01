Украина является полигоном крупнейших кибератак в истории человечества, - Аваков

Украина является полигоном крупнейших кибератак в истории человечества, начиная от Black Energy и заканчивая вирусом NotPetya, последствия которого более катастрофичны, чем принято считать в обществе. Об этом в интервью LB.ua заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

При этом министр опасается, что атаки могут быть как внешними, так исходить и изнутри страны.

"Украина – один из ключевых доноров поставки хакеров на мировые рынки. Кто-то работает непосредственно здесь, кто-то – за рубежом. Мы проводим большую работу с международными институциями – Европолом, Интерполом, ФБР, ЦРУ. Поверьте, такие возможности есть. Вопрос в другом – как создать систему, которая была бы минимально подвержена такой ситуации. А если атака и будет, чтобы она не влекла за собой катастрофические последствия. Насколько я знаю, специалисты этим занимаются, им помогают европейские институции. С ними сотрудничает ЦИК", - рассказал Аваков.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня есть понимание возможных рисков перед президентскими и парламентскими выборами, а также того, как от них защититься.

"Вы знали о том, что во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве осуществлялась атака на энергосистему, которая питала стадион? Атаковалась подстанция с тем, чтобы в момент открытия матча выключить свет. И атака была мощная…", - рассказал министр. По его словам, атаковала хакерская группа, аффилированная с русскими спецслужбами.

Подробнее об угрозах перед выборами читайте в полной версии интервью "Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам – пошлю любого»".