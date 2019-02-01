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"Оппоблок" остался без госфинансирования из-за раскола

НАПК заморозит 62 млн гривен, положенные партии.

"Оппоблок" остался без госфинансирования из-за раскола
Фото: Михаил Маркив

Партия "Оппозиционный блок" осталась без государственного финансирования из-за раскола.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции.

"Оппоблоку" в 2019 году положено почти 62 млн гривен по закону о финансировании уставной деятельности политических партий в Украине из госбюджета. Однако в конце 2018 года партия "ОБ" раскололась на два крыла, и НАПК теперь не знает, какому из них нужно перечислять деньги.

"От «Оппозиционного блока» в НАПК поступили письма с подтверждением реквизитов отдельного счета для получения бюджетного финансирования и письма с просьбой воздержаться от перечисления распределенных средств на этот же счет", - сообщается на сайте НАПК.

Кроме того, существует постановление Окружного админсуда Киева о запрете регистрировать любые изменения в уставные документы "Оппоблока".

В сложившихся условиях НАПК не видет возможности продолжать перечисление средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности "Оппозиционного блока".

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Со следующих парламентских выборов (очередные выборы в ВР должны пройти в 2019 году) финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

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