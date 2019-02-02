В Киеве начался съезд политической партии "Народный фронт".

Как передаёт корреспондент LB.ua, на мероприятие в комплексе "Олимпийский" пришло руководство партии, члены фракции НФ, а также министры Кабмина по квоте партии. В самый последний момент перед началом съезда в зале появился премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото: Анна Стешенко

В частности, в съезде принимают участие: экс-премьер и глава партии Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, юстиции Павел Петренко, экологии Остап Семерак, глава фракции НФ Максим Бурбак, глава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский и другие депутаты.

Среди присутствующих также был замечен экс-депутат Николай Мартыненко.

Напомним, предыдущий съезд "Народного фронта" прошел 11 ноября 2017 года.