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Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь

О давлении власти на церковь в Украине ровенский митрополит заявил в Москве.

Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит Варфоломей
Фото: rivne-pravoslavne.org.ua

Митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Московского патриархата Варфоломей во время визита в Москву в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил о давлении власти на церковь в Украине. В российскую столицу он приехал на торжества по случаю десятилетия интронизации патриарха Русской православной церкви Кирилла. Празднование проходило в Кремлевском дворце.

В телесюжете митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Московского патриархата Варфоломей заявил: "Власть делает все возможное, чтобы на нас надавить. Мы боремся и надеемся, что Господь поможет нам".

Журналисты UA Ровно обратились к митрополиту Варфоломею за комментарием, но объяснять им ситуацию он отказался.

Викарий Ровенской епархии УПЦ Московского патриархата Пимен утром по телефону отметил, что в течение дня сообщит, будет ли комментировать митрополит Варфоломей свой визит в столицу России. Однако, впоследствии на звонки журналистов викарий больше не отвечал.

"Поскольку из сюжета журналистов "Россия 1" непонятно, о какой именно власти и о каком давлении идет речь, Общественное обратилось в областную администрацию как главный орган исполнительной власти на месте с просьбой прокомментировать сказанное митрополитом в Москве. Советник главы ОГА Ирина Михалевич сказала, что это событие они не будут комментировать, поскольку нет предмета дискуссии, добавив, что заявлений о каких-то притеснениях верующих к ним не поступало. Не комментируют это событие и в УСБУ области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на собрании по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла президент России Владимир Путин пригрозил отреагировать в случае притеснения УПЦ МП. Он назвал создание Православной церкви Украины "проектом, который не имеет отношения к вере, а насквозь фальшивый и связан с борьбой за власть".

Напомним, в ноябре 2018 митрополит Ровенский и Острожский УПЦ МП Варфоломей отозвал свою подпись под меморандумом, призывающим к созданию единой Украинской поместной православной церкви. В своем заявлении об отзыве подписи Варфоломей заявлял, что к этому его вынудило возмущение "духовенства и простых верующих епархии", а также "захват православных храмов".

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