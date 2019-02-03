Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​

Поздним вечером субботы Ефрем нашёлся ... в Женеве. Куда попал аж никак не медицинским бортом. Хотя чартером, конечно.

Да, Владыка Епифаний успел с ним встретиться и получить благословение. Но сам же факт.

Помните вчерашнюю историю с влиятельным афонским старцем Ефремом , который приехал на интронизацию к Епифанию, но внезапно слёг с «инфарктом»?

Рассказываю с самого начала, попутно - для простоты понимания - некоторые вводные.

Фото: Lb.ua

1. О ком речь?

Старец Ефрем - настоятель Ватопедского афонского монастыря, из числа крупнейших и древнейших на Святой горе.

Его авторитет в Церкви колоссален. Просто колоссален.

«Один Ефрем стоит десятка иерархов-предстоятелей поместных церквей», - говорит о старце один умный человек.

Особенно любят Ефрема наши северные соседи.

Он для них почти как Кирилл. Второй по значимости точно.

Так, Ефрем является исповедником многих «топов» мордорской элиты и чуть ли не самого Путина.

Кроме того, он частенько привозит в Мордор афонские святыни - на поклон простым гражданам. В том числе Пояс Богородицы, который хранится в Ватопеде (основной его фрагмент).

2. И что, он прям так сильно связан с Мордором?

Сильно - не то слово.

В 2011-и году власти Греции обвинили Ефрема в незаконных махинациях с монастырской землёй. Сумма ущерба - 100 миллионов евро. На минуточку.

Старец как раз вернулся из России и все, разумеется, отрицал, но его все равно посадили в тюрьму.

Путин тогда лично (!) звонил ответственным греческим лицам.

Российский МИД выкатал греческим коллегам ноту протеста.

Возмущённые письма подписывала российская интеллигенция.

Москва собиралась ставить вопрос на ПАСЕ.

В марте 2012 Ефрема выпустили из тюрьмы под залог в 300 тысяч евро.

В 2017-м суд его полностью оправдал.

Виновен он был иль оклеветан - не нашего ума дела (тем более, повторюсь, есть оправдательный приговор).

Наш акцент - связь Ефрема с Кремлём.

3. Раз так, чего он поехал на интронизацию к Епифанию?

Его благословил Патриарх Варфоломей.

Ослушаться Варфоломея не смеет никто из церковников.

Но ехать, разумеется, не хотел.

Для русских сам факт появления Ефрема на интронизации Епифания - та ещё пощечина. Все равно как если б в Святой Софии появился бы старец Илий - исповедник Кирилла.

Решено было не допустить сего.

Любой ценой.

4. Такс, интересненько. Дальше-то что?

Дальше Ефрем - в составе делегации константинопольского патриархата - прилетает в Киев.

Его встречают.

Селят в «Фаермонте».

Предполагается, что - устав с дороги - пожилой человек пойдёт отдыхать.

Ан, нет. Поздно вечером Ефрем внезапно отправляется «подышать воздухом».

Один.

В чужом городе.

Не говоря уже о том, что в окрестностях Фаермонта «дышать воздухом» в принципе проблематично - ввиду оживленного движения.

Ну, разве отойти вглубь набережной. Ну или на Труханов.

Но это ж нужно ухитриться.

В случае Ефрема все проще: едва он спускается вниз, как у входа притормаживает черный «ровер», куда он - безо всякой опаски - садится.

Странно, правда?

Садится и ... пропадает.

Спустя какое-то время его хватились, бросились искать, перевернули весь город вверх дном (мало ли? Сами подумайте).

Одновременно российский телеканал «Царьград» (принадлежит одиозному и очень православному олигарху Константину Малофееву) начинает разгонять информацию о том, что у Ефрема инфаркт.

В результате Ефрема нашли в ... Козине.

В частной клинике, принадлежащей одному российскому дельцу. Который имеет сеть таких же клиник по всему СНГ.

5. Что сказали врачи?

Врачи частной клиники - как и «Царьград» - тоже сказали, что «инфаркт».

При том, что у Ефрема стоит стент. Заработать инфаркт, имея стент, вероятность весьма небольшая.

6. Епифаний его проведал?

Разумеется. Едва узнав о происходящем, Владыка Епифаний поехал к старцу.

Они встретились.

Все-таки встретились.

Старец Епифания благословил.

7. Вы - Lb.ua - публиковали фотки их встречи. Они какие-то странные.

Именно, что странные. Вглядитесь внимательно: Ефрем лежит на кровати в полном облачении и даже в кукле (шапка такая). Ни намёка на капельницы, другую больничную атрибутику.

Впечатление, что человек просто лёг под одеяло, чтобы сфотографироваться.

8. Так он пошёл на интронизацию?

Нет, не пошёл. Но - после факта их с Епифанием встречи - это было уже не принципиально. Особенно с учётом того, что факт стал общеизвестным - мы же выложили вчера фото (любезно предоставленные источниками).

9. Русские так просто это проглотили?

Разумеется, нет. Чтобы уж наверняка «нейтрализовать» Ефрема, его попросту вывезли из Украины.

После сеанса общения с Епифанием, старец снова исчез. На сей раз из больницы.

А обнаружился уже вечером субботы ... в городе Женева.

Вечером субботы из столичных Жулян (в 18:17 по Киеву) в Женеву вылетел самолёт DAJET.

На его борту находился гражданин Греции Vasileios Koutsou.

Он же - старец Ефрем.

Его сопровождали трое граждан Украины (фамилии: Прус, Яровый, Янивец) и ещё двое граждан Греции.

Борт, что примечательно, не медицинский (если держать в голове версию «инфаркта», сие любопытно). Обычный чартер - Embraer Legacy 650 - немецкой Air Hamburg.

Фото: скрин

В Жуляны он прибыл пустой; забрав пассажиров, взял курс на Швейцарию.

Кто его заказывал, точно установить невозможно.

Понятно, подозрение автоматически падает на Вадима Новинского (своего самолета у него нет, в случае необходимости он его арендует и это всегда разные борты), но сие лишь версия - доказательства отсутствуют (а вот другие варианты - в наличии. Если уж совсем честно).

10.Значит ли, что визитом Ефрема Фанар сделал Украине подарок, а наши его просто "упустили"?

Первая часть - да. Вторая - нет, поскольку отечественным силовикам приставить охрану к гражданину другой страны возможным не представлялось. На каком основании? То-то.

Такая вот история.

Выводов не будет.

И так, по-моему, все очевидно.