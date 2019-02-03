Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​

Рассказываю с самого начала, попутно - для простоты понимания - некоторые вводные.
1. О ком речь?
Старец Ефрем - настоятель Ватопедского афонского монастыря, из числа крупнейших и древнейших на Святой горе.
Его авторитет в Церкви колоссален. Просто колоссален.
«Один Ефрем стоит десятка иерархов-предстоятелей поместных церквей», - говорит о старце один умный человек.
Особенно любят Ефрема наши северные соседи.
Он для них почти как Кирилл. Второй по значимости точно.
Так, Ефрем является исповедником многих «топов» мордорской элиты и чуть ли не самого Путина.
Кроме того, он частенько привозит в Мордор афонские святыни - на поклон простым гражданам. В том числе Пояс Богородицы, который хранится в Ватопеде (основной его фрагмент).
2. И что, он прям так сильно связан с Мордором?
Сильно - не то слово.
В 2011-и году власти Греции обвинили Ефрема в незаконных махинациях с монастырской землёй. Сумма ущерба - 100 миллионов евро. На минуточку.
Старец как раз вернулся из России и все, разумеется, отрицал, но его все равно посадили в тюрьму.
Путин тогда лично (!) звонил ответственным греческим лицам.
Российский МИД выкатал греческим коллегам ноту протеста.
Возмущённые письма подписывала российская интеллигенция.
Москва собиралась ставить вопрос на ПАСЕ.
В марте 2012 Ефрема выпустили из тюрьмы под залог в 300 тысяч евро.
В 2017-м суд его полностью оправдал.
Виновен он был иль оклеветан - не нашего ума дела (тем более, повторюсь, есть оправдательный приговор).
Наш акцент - связь Ефрема с Кремлём.
3. Раз так, чего он поехал на интронизацию к Епифанию?
Его благословил Патриарх Варфоломей.
Ослушаться Варфоломея не смеет никто из церковников.
Но ехать, разумеется, не хотел.
Для русских сам факт появления Ефрема на интронизации Епифания - та ещё пощечина. Все равно как если б в Святой Софии появился бы старец Илий - исповедник Кирилла.
Решено было не допустить сего.
Любой ценой.
4. Такс, интересненько. Дальше-то что?
Дальше Ефрем - в составе делегации константинопольского патриархата - прилетает в Киев.
Его встречают.
Селят в «Фаермонте».
Предполагается, что - устав с дороги - пожилой человек пойдёт отдыхать.
Ан, нет. Поздно вечером Ефрем внезапно отправляется «подышать воздухом».
Один.
В чужом городе.
Не говоря уже о том, что в окрестностях Фаермонта «дышать воздухом» в принципе проблематично - ввиду оживленного движения.
Ну, разве отойти вглубь набережной. Ну или на Труханов.
Но это ж нужно ухитриться.
В случае Ефрема все проще: едва он спускается вниз, как у входа притормаживает черный «ровер», куда он - безо всякой опаски - садится.
Странно, правда?
Садится и ... пропадает.
Спустя какое-то время его хватились, бросились искать, перевернули весь город вверх дном (мало ли? Сами подумайте).
Одновременно российский телеканал «Царьград» (принадлежит одиозному и очень православному олигарху Константину Малофееву) начинает разгонять информацию о том, что у Ефрема инфаркт.
В результате Ефрема нашли в ... Козине.
В частной клинике, принадлежащей одному российскому дельцу. Который имеет сеть таких же клиник по всему СНГ.
5. Что сказали врачи?
Врачи частной клиники - как и «Царьград» - тоже сказали, что «инфаркт».
При том, что у Ефрема стоит стент. Заработать инфаркт, имея стент, вероятность весьма небольшая.
6. Епифаний его проведал?
Разумеется. Едва узнав о происходящем, Владыка Епифаний поехал к старцу.
Они встретились.
Все-таки встретились.
Старец Епифания благословил.
7. Вы - Lb.ua - публиковали фотки их встречи. Они какие-то странные.
Именно, что странные. Вглядитесь внимательно: Ефрем лежит на кровати в полном облачении и даже в кукле (шапка такая). Ни намёка на капельницы, другую больничную атрибутику.
Впечатление, что человек просто лёг под одеяло, чтобы сфотографироваться.
8. Так он пошёл на интронизацию?
Нет, не пошёл. Но - после факта их с Епифанием встречи - это было уже не принципиально. Особенно с учётом того, что факт стал общеизвестным - мы же выложили вчера фото (любезно предоставленные источниками).
9. Русские так просто это проглотили?
Разумеется, нет. Чтобы уж наверняка «нейтрализовать» Ефрема, его попросту вывезли из Украины.
После сеанса общения с Епифанием, старец снова исчез. На сей раз из больницы.
А обнаружился уже вечером субботы ... в городе Женева.
Вечером субботы из столичных Жулян (в 18:17 по Киеву) в Женеву вылетел самолёт DAJET.
На его борту находился гражданин Греции Vasileios Koutsou.
Он же - старец Ефрем.
Его сопровождали трое граждан Украины (фамилии: Прус, Яровый, Янивец) и ещё двое граждан Греции.
Борт, что примечательно, не медицинский (если держать в голове версию «инфаркта», сие любопытно). Обычный чартер - Embraer Legacy 650 - немецкой Air Hamburg.
В Жуляны он прибыл пустой; забрав пассажиров, взял курс на Швейцарию.
Кто его заказывал, точно установить невозможно.
Понятно, подозрение автоматически падает на Вадима Новинского (своего самолета у него нет, в случае необходимости он его арендует и это всегда разные борты), но сие лишь версия - доказательства отсутствуют (а вот другие варианты - в наличии. Если уж совсем честно).
10.Значит ли, что визитом Ефрема Фанар сделал Украине подарок, а наши его просто "упустили"?
Первая часть - да. Вторая - нет, поскольку отечественным силовикам приставить охрану к гражданину другой страны возможным не представлялось. На каком основании? То-то.
Такая вот история.
Выводов не будет.
И так, по-моему, все очевидно.