Выгодно ли малым городам отказываться от централизованного теплоснабжения

Совсем недавно на портале Купянского горсовета появилась информация о совещании, проведенном властями города, на котором были рассмотрены проблемы с теплоснабжением населения. Проблем в этом направлении накопилось довольно много, и они характерны для большинства малых городов нашей страны.

В качестве основных для отопления г. Купянска с 58-тысячным населением используются централизованные системы. Порядка 80% объектов жилищного и социально-бытового назначения подключены к централизованным источникам – 16-ти котельным различной производительности. Состояние теплогенерирующего оборудования и разводящих тепломагистралей находится в критическом положении: устаревшие котлоагрегаты с низкой энергоэффективностью, изношенные теплосети с большими теплопотерями. Местные органы самоуправления совместно с теплоснабжающей организацией пытаются улучшить ситуацию: в прошлом году начата модернизация нескольких котельных, ведется перекладка наиболее проблемных участков теплотрасс. Однако, отсутствие в полном объеме необходимых для этого средств сдерживает модернизацию теплового хозяйства, растягивает ее на неопределенный период. Вот вкратце такое положение сегодня сложилось в городе с теплоснабжением.

Фото: предоставлено Александром Горбатовским

Для поиска путей выхода из сложившейся ситуации по инициативе городских властей и было проведено совещание, на которое были приглашены различные специалисты городского и областного уровня. Итогом совещания стало решение об отказе от централизованных систем отопления и перевод теплоснабжения города на индивидуальные системы. В решении это названо стратегией децентрализации системы отопления города. Предполагается разработать соответствующую программу и вынести ее на общественное обсуждение. Но не дожидаясь этого, в качестве первоочередной меры, предлагается отключить теплопотребителей от четырех нерентабельных котельных и начать с ними работу по переходу на индивидуальные системы отопления.

Мотивация такого решения со стороны городских властей понятна – снять с себя ответственность за поддержание работоспособности централизованных систем отопления, избавиться от необходимости поиска средств для модернизации теплового хозяйства, оградить себя от претензий теплопотребителей при любых сбоях в работе систем отопления и т.д., и т.п. Гораздо проще сделать это заботой населения даже помочь ему установить котел в квартире, частично погасив затраты на установку. При этом свои истинные намерения легко завуалировать фразой, что “В последнее время большинство экспертов, украинские СМИ и соцсети все чаще высказывают мнение о том, что единый способ решить проблему некачественного отопления и снизить его стоимость – это отказаться от централизованного отопления”. Мы же относимся к категории экспертов, которые категорически не согласны с подобным мнением.

Индивидуальные (поквартирные) системы отопления при видимых преимуществах: возможность потребителя самостоятельно решать, когда включать, или отключать, отопление, контролировать свое теплопотребление, и как следствие – платить за реально потребленное тепло, имеют ряд существенных недостатков. Прежде всего это наличие в квартире оборудования (котла), требующего повышенных мер безопасности, особенно газовых котлов. Газовые индивидуальные котлы любого типа (особенно конверсионные) являются активными загрязнителями окружающей среды. Продукты сгорания выбрасываются ими непосредственно на территорию жилой застройки и без того загрязненную автомобильными выхлопами. Утверждение о том, что стоимость отопления при индивидуальных системах ниже, чем при централизованных, сиюминутно и является следствием проводимой ценовой политики на топливо-энергетические ресурсы. Сегодня цены на газ для населения ниже, чем для теплопроизводителей (теплокоммунэнерго), которым цены установлены как для промпредприятий. Когда цены сравняются, а это произойдет обязательно, то системы централизованного теплоснабжения, даже в сегодняшнем состоянии, будут более экономичные, чем индивидуальные.

Есть определенные трудности и в обеспечении перехода от централизованных систем к индивидуальным. Так применение индивидуальных газовых котлов потребует увеличение мощности газораспределительных пунктов и возможно - диаметров труб распределительных сетей. Такая же ситуация возникнет и при использовании индивидуальных электрических котлов – придется в каждом жилом доме полностью менять внутридомовые электросети, которые не смогут обеспечить новое (в разы выросшее) электропотребление. Аналогично необходимо будет повышать мощности трансформаторных подстанций и подводящих электросетей. Серьезной проблемой станет и восстановление вентиляционных систем в жилых домах. Нарушение воздухообмена, обратная тяга и другие сбои в работе вентсистем в последнее время приводят к отравлению людей угарным газом и становятся массовым явлением и особенно в многоэтажных домах, переведенных на индивидуальное отопление.

Централизованные системы отопления лишены вышеотмеченных недостатков. Они безопасны при эксплуатации, гораздо меньше загрязняют окружающую среду, так как котельные, как правило, располагаются на обособленных площадках и отделены от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Более того на них можно установить очистительные комплексы, которые нейтрализуют негативное действие продуктов сгорания.

Безусловно, основной сегодняшней проблемой централизованных систем отопления является их техническое состояние. Введенные в действие в основном в советский период по упрощенным технологиям за долгие годы эксплуатации без какой-либо модернизации они становятся “головной болью” многих органов местного самоуправления, которые хотят любыми путями избавиться от этой боли. Но так ли безнадежна ситуация?

Ответ на этот вопрос следует искать в опыте других стран, в том, как они относятся к централизованным системам отопления. Все зарубежные страны, находящиеся в сходных с нами климатических условиях, считают системы централизованного теплоснабжения своим национальным достоянием и уделяют их развитию первостепенное внимание. Специалисты этих стран постоянно работали над совершенствованием централизованных систем отопления, особенно в части повышения их энергоэффективности, и довели их до такого уровня, что по сравнению с ними любые другие системы являются неконкурентоспособными. Автономные (крышные и встроенно-пристроенные котельные для отопления одного дома) или индивидуальные (поквартирное отопление) системы применяются лишь как вынужденное решение, когда конкретный дом невозможно (либо очень дорого) подключить к централизованным источникам теплоснабжения при их отсутствии или большой протяженности подводящей тепломагистрали.

Фото: предоставлено Александром Горбатовским 97% домохозяйств в Копенгагене подключены к системе централизованного теплообеспечения

Работа по совершенствованию централизованных систем проводится по всем направлениям. Для теплогенерации разработана и производится расширенная гамма различных котлоагрегатов как по мощности, так и по используемому топливу с КПД достигающем 100%. Для транспортировки тепловой энергии разработаны технологии бесканальной прокладки труб с предварительной теплоизоляцией, исключающие потери тепла в сетях. Разработаны автоматизированные системы контроля и предупреждения утечек и потерь тепла при транспортировке, что позволяет свести практически к нулевым теплопотерям в сетях. Наибольшее количество новых технологий разработано для сокращения теплопотерь на стадии конечного потребителя – жилого дома, где теряется более 80% тепловой энергии. Это различные технологии по совершенствованию внутридомовых систем отопления, модернизации теплопунктов с автоматизированными системами регулирования в том числе и по меняющимся погодным условиям, организации учета и регулирования теплопотребления на общедомовом и поквартирном уровнях, утеплению ограждающих конструкций зданий и многие другие.

Фото: предоставлено Александром Горбатовским Современная тепловая автоматика для многоквартирного дома

Благодаря евроинтеграции все эти технологии стали достоянием наших специалистов, прошли апробацию в нашей стране и широко применяются на практике. Внедрение подобных технологий позволяет в разы сократить теплопотребление жилых зданий, что особенно актуально для существующего жилья старой постройки, так как новые жилые дома строятся с использованием всех технологических новшеств, что закреплено на уровне нормативных требований.

Следует обратить внимание еще на один момент. В свое время в ряде постсоциалистических стран (Польша, Венгрия, особенно страны Балтии) в качестве альтернативы централизованным системам отопления стали активно использовать индивидуальные и переводить существующие жилые дома на поквартирное отопление. Сегодня во всех этих странах наблюдается обратный процесс – все ранее переведенные дома опять подключают к централизованным источникам теплоснабжения. И главную роль в этом сыграли соображения безопасности и экологии и не последнее место – экономическая целесообразность.

В нашей стране также есть примеры отказа целых городов от централизованного теплоснабжения. Пока что особых преимуществ им это не принесло, а проблемы появились. К примеру, экологическая ситуация в г. Ужгороде, где большая часть существующего жилого фонда переведена на поквартирное отопление, в зимний период находится в критическом состоянии. Но есть и другой путь – заняться модернизацией централизованных систем теплоснабжения и в первую очередь термомодернизацией существующего жилого фонда. Это позволит обеспечить реальную экономию топливно-энергетических ресурсов в масштабе города, сократить теплогенерирующие мощности и соответственно уменьшить затраты на их модернизацию, а главное – создать населению комфортные и безопасные условия проживания и справедливую систему оплаты за это.

Конечно, возникает извечный вопрос о средствах, необходимых для реализации такой задачи. Вопрос не простой, но как показывает практика – решаемый, при определенной настойчивости со стороны местных органов самоуправления. Во-первых, взятый нашим государством курс на повышение энергоэффективности экономики гарантирует поддержку любой деятельности в этом направлении. Во-вторых, сегодня оказывается реальная государственная поддержка населению в термомодернизации своего жилья. В-третьих, начинает работать Фонд энергоэффективности, работа которого в первую очередь нацелена на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня вполне реально задействовать кредитные ресурсы на льготных условиях для модернизации теплового хозяйства города и даже получить на реализацию отдельных проектов грантовые средства. Последовательно таким путем идут городские власти г. Львова, Ровного и многих других. Здесь проводится постоянная модернизация теплогенерирующих предприятий, перекладка теплокоммуникаций и, что очень важно – население активно вовлечено в процесс термомодернизации своих жилых домов.

Резюмируя сказанное, хотелось бы порекомендовать городским властям г.Купянска не ограничиваться идеей децентрализации системы теплоснабжения города, а, наоборот, разработать в противовес ей программу модернизации системы централизованного отопления города. Тем более, что в городе есть положительный пример рентабельно работающей котельной. Безусловно, необходимо тщательно определиться с затратами на реализацию одного и другого вариантов теплоснабжения города, определиться с источниками их покрытия. И вполне вероятно, что эти затраты будут сопоставимы, но для будущего города вариант централизованного теплоснабжения является более перспективным, хотя и потребует больше усилий городских властей на успешную реализацию.