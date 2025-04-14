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НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну

У результаті махінацій з цінами протягом серпня-грудня 2022 року компанії Глиняної отримали понад 733 млн грн необгрунтованого прибутку.

НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємицю Тетяну Глиняну, яку підозрюють у справі про заволодіння понад 733 млн грн на постачанні продуктів харчування для Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує Глиняну Тетяну Анатоліївну, підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України", – йдеться в повідомленні. 

Також НАБУ знову викликало Глиняну на допит, який запланований на 23 і 25 квітня.

За версією слідства, у результаті махінацій з цінами протягом серпня-грудня 2022 року компанії Глиняної отримали понад 733 млн грн необґрунтованого прибутку. Частину грошей вивели під виглядом виплати дивідендів та надання фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані Глиняною для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Глиняна виїхала за кордон у 2023 році. 

Раніше, на початку квітня, НАБУ оголосило підозри екскерівнику департаменту міноборони і постачальникам "золотих яєць" для армії.

Яйця по 17 гривень

  • Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. 
  • Після скандалу довкола постачань у міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю. 
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