НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну

У результаті махінацій з цінами протягом серпня-грудня 2022 року компанії Глиняної отримали понад 733 млн грн необгрунтованого прибутку.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підприємицю Тетяну Глиняну, яку підозрюють у справі про заволодіння понад 733 млн грн на постачанні продуктів харчування для Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує Глиняну Тетяну Анатоліївну, підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України", – йдеться в повідомленні.

Також НАБУ знову викликало Глиняну на допит, який запланований на 23 і 25 квітня.

За версією слідства, у результаті махінацій з цінами протягом серпня-грудня 2022 року компанії Глиняної отримали понад 733 млн грн необґрунтованого прибутку. Частину грошей вивели під виглядом виплати дивідендів та надання фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані Глиняною для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Глиняна виїхала за кордон у 2023 році.

Раніше, на початку квітня, НАБУ оголосило підозри екскерівнику департаменту міноборони і постачальникам "золотих яєць" для армії.

Яйця по 17 гривень

Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти, зокрема - Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони.