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Ідентифіковано двох російських військових, які розстрілювали та знущалися над жителями Бучі

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, зокрема поєднане з умисним вбивством.

Ідентифіковано двох військовослужбовців російської армії, які розстрілювали та знущалися над жителями Бучі Київської області під час окупації, повідомили в Офісі генпрокурора.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднане з умисним вбивством (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України). 

За інформацією слідства, підозрювані служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Станом на березень 2022 року один воював розвідником-снайпером у розвідувальному взводі, інший – механіком-водієм парашутно-десантної роти.

Розвідник-снайпер та ще двоє військових держави-агресора зайшли до будинку й влаштували допит мешканцям. Провели в них обшук і перевірили мобільні телефони. Надалі військовослужбовці конвоювали господаря будинку на проїжджу частину дороги.

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Снайпер із мотивів ненависті до громадян з проукраїнськими поглядами здійснив у чоловіка щонайменше два постріли зі снайперської гвинтівки, від чого він загинув на місці.

Інший підозрюваний разом з двома представниками зс рф приїхав до помешкання місцевого жителя та вимагав показати доньку. Чоловік, побоюючись за життя та здоров’я своєї 12-річної дитини, сказав, що її вдома немає. Механік-водій почав бити потерпілого по голові і в груди, а далі разом з іншими наніс цивільному ще низку ударів. Внаслідок цього йому було спричинено тілесні ушкодження.

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