Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині

Сьогодні, 14 квітня, росіяни ударним дроном обстріляли пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області.

Як повідомили у ОВА, до його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв.

Фото: Чернігівська ОВА наслідки російської атаки

Також зранку було влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств на Новгород-Сіверщині. Пошкоджений промисловий цех.

Минулого тижня два райони Чернігівщини перебували під обстрілами росіян. Поранень зазнала одна жінка, медикиня Семенівської лікарні. Лікарню обстріляли FPV-дронами. Пошкоджені 2 відділення.

Було влучання у сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівку і житловий будинок.

Загалом за минулий тиждень відбулося 135 обстрілів – 275 вибухів. Під ударом перебували 19 населених пунктів.