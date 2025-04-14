Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині

Сьогодні, 14 квітня, росіяни ударним дроном обстріляли пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області.
Як повідомили у ОВА, до його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв.
Також зранку було влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств на Новгород-Сіверщині. Пошкоджений промисловий цех.
Минулого тижня два райони Чернігівщини перебували під обстрілами росіян. Поранень зазнала одна жінка, медикиня Семенівської лікарні. Лікарню обстріляли FPV-дронами. Пошкоджені 2 відділення.
Було влучання у сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівку і житловий будинок.
Загалом за минулий тиждень відбулося 135 обстрілів – 275 вибухів. Під ударом перебували 19 населених пунктів.