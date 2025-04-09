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Росіяни атакували з безпілотників сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині

Один з безпілотників влучив у дитячий майданчик.

Росіяни атакували з безпілотників сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині
Фото: В'ячеслав Чаус

Російські безпілотники атакували село у Чернігівській області. Унаслідок атаки руйнувань зазнало сільськогосподарське підприємство.

Про це розповідає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни безпілотниками обстріляли село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику", — інформує начальник ОВА. 

На щастя, люди не постраждали.

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