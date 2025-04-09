Росіяни атакували з безпілотників сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині

Один з безпілотників влучив у дитячий майданчик.

Російські безпілотники атакували село у Чернігівській області. Унаслідок атаки руйнувань зазнало сільськогосподарське підприємство.

Про це розповідає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни безпілотниками обстріляли село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство — є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику", — інформує начальник ОВА.

На щастя, люди не постраждали.