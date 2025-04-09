Кожна одиниця ворожої техніки коштує близько $14 млн.

Екіпаж 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з бійцями 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила виявили і знищили два російські ЗРГК "Панцир".

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

"Екіпажі Ахіллес - 429 окремий полк безпілотних систем та 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила знищили самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси, кожен з яких коштує близько $14 млн", — ідеться у повідомленні під відео знищення ворожої техніки.