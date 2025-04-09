На Донеччині через російські обстріли щонайменше дві людини загинули, ще двоє — поранені

У середу, 9 квітня, російська окупаційна армія знову здійснила обстріли Донеччини. Щонайменше 2 людини загинули, двоє людей поранені.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Багатирі Великоновосілківської громади загинув 50-річний чоловік. Також пошкоджено будинок.
У Костянтинівці загинула 40-річна жінка, пошкоджено 2 будинки.
Поранення отримали мешканець Сіверська і місцева жителька Лиману. Обидва міста зазнали суттєвих руйнувань.
"Вкотре закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — наголошує Філашкін.
- За минулу добу війська РФ завдали 2 947 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Поранені 5 людей, зокрема і дитина.