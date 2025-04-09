На Донеччині через російські обстріли щонайменше дві людини загинули, ще двоє — поранені

"Вкотре закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — наголошує Філашкін.

Поранення отримали мешканець Сіверська і місцева жителька Лиману. Обидва міста зазнали суттєвих руйнувань.

У Багатирі Великоновосілківської громади загинув 50-річний чоловік. Також пошкоджено будинок.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У середу, 9 квітня, російська окупаційна армія знову здійснила обстріли Донеччини. Щонайменше 2 людини загинули, двоє людей поранені.

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