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На Донеччині через російські обстріли щонайменше дві людини загинули, ще двоє — поранені

Окупанти обстріляли Костянтинівку і Багатирі.

На Донеччині через російські обстріли щонайменше дві людини загинули, ще двоє — поранені
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

У середу, 9 квітня, російська окупаційна армія знову здійснила обстріли Донеччини. Щонайменше 2 людини загинули, двоє людей поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Багатирі Великоновосілківської громади загинув 50-річний чоловік. Також пошкоджено будинок.

У Костянтинівці загинула 40-річна жінка, пошкоджено 2 будинки.

Поранення отримали мешканець Сіверська і місцева жителька Лиману. Обидва міста зазнали суттєвих руйнувань.

"Вкотре закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", — наголошує Філашкін.

  • За минулу добу війська РФ завдали 2 947 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Поранені 5 людей, зокрема і дитина.
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