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Сирський: армія вже отримує дрони на оптоволокні з кабелем до 20 кілометрів

За його прогнозом, через декілька місяців держава зможе збільшити виробництво. 

Сирський: армія вже отримує дрони на оптоволокні з кабелем до 20 кілометрів
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський
Фото: ЗСУ

Українське військо уже отримує дрони на оптоволокні з кабелем довжиною в 20 кілометрів, що зрівнює його можливості з російськими. Про це головком Олександр Сирський сказав у інтерв'ю lb.ua

Він висловив сподівання, що за період у два-три місяці Україні вдасться значно збільшити кількість оптоволоконних FPV. Це, на його думку, практично позбавить окупантів наявних у нього нині переваг. 

"Ну і, звичайно, нарощування наземних дронів. Їх зараз багато виробляється. Дистанційно керованих модулів. Всі вони мають елементи штучного інтелекту, тобто спроможні виявляти цілі самостійно, ідентифікувати їх, спроможні вести вогонь в автоматичному, напівавтоматичному режимі", – сказав він. 

Оптоволоконні дрони – нещодавня розробка, яку армія окупанта почала використовувати в війні торік. Цей метод дозволяє безпілотникам не залежати від РЕБ. Недоліком є відносно невелика дальність ураження, обмежена довжиною кабелю. 

Сирський підкреслив, що Україна прагне розвивати високотехнологічну зброю. 

"Ми в цьому напрямку продовжуємо розширюватися, збільшуємо кількість, масштаби і можливості в рамках deepstrike, тобто дальнього ураження, і вже перейшли цифру 1700 кілометрів. З одного боку", – сказав він. 

Окрім нарощування темпів виробництва дронів, зростає і виробництво боєприпасів. Підтримка партнерів залишається для України ключовою, але держава повинна розраховувати і на власні сили. Уже є успіхи в виробництві артилерії, РЕБ і різних моделей дронів.

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