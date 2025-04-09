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РФ запустила вночі 55 дронів, оборонці збили 32 з них

Ще вісім ворожих безпілотників – локаційно втрачені. 

РФ запустила вночі 55 дронів, оборонці збили 32 з них
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

Вночі українські оборонці збили 32 російські ударні безпілотники. Ще вісім дронів – локаційно втрачені. 

"У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.8 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • Вчора ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. 
  • Відомо про 15 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. 
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