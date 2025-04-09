РФ запустила вночі 55 дронів, оборонці збили 32 з них

Ще вісім ворожих безпілотників – локаційно втрачені.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

Вночі українські оборонці збили 32 російські ударні безпілотники. Ще вісім дронів – локаційно втрачені.

"У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.8 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.