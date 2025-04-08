Головне за вівторок, 8 квітня: удари по Харкову та Дніпру, 135 боєзіткнень, полонені китайці

Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання Ради безпеки ООН, чергова дискусія в рамках проєкту "Нова Країна". Яким запам’ятається 1140-й день повномасштабної війни.

Із 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року в Україні через російське вторгнення, за даними ООН, загинули 12 910 цивільних осіб, зокрема 682 дитини.

Ці цифри під час засідання Ради безпеки ООН, яке скликали на прохання України після масованого ракетного удару Росії по Кривому Рогу, озвучив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор з надання надзвичайної допомоги Том Флетчер, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, кількість поранених серед цивільного населення перевищила 30 700 осіб. При цьому в ООН вважають, що реальні втрати значно більші.

Крім того, в організації зазначають, що майже 3,7 млн осіб залишаються внутрішньо переміщеними в Україні, ще близько 7 млн — перебувають за кордоном, переважно в європейських країнах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 квітня відбулося 135 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось понад пів сотні боєзіткнень.

На Курщині - 29 боєзіткнень, на Лиманському і Торецькому - по 17.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 квітня – в новині.

Українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Києві 8 квітня, передала кореспондентка LB. Він підкреслив, що Україна має документи цих військових та кредитні картки. "Це важливо. Це важливий момент. Думаю, США варто приділити цьому більше уваги. Це ще одна країна на боці Росії. Китайці воюють саме на території України", – сказав Зеленський.

Окремо в Telegram президента повідомили, що китайців взяли в полон у Донецькій області.

Президент доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Подробиці – в новині.

Увечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, вибухів було два, обидва приблизно в одному й тому ж місці. Пізніше стало відомо про щонайменше двох постраждалих.

У Дніпрі внаслідок атаки ворожих БпЛА спалахнули пожежі, постраждали щонайменше шестеро людей.

Депутати Київради не підтримали зняття з посади заступника київського міського голови - секретаря міськради Володимира Бондаренка, повідомив кореспондент LB.ua зі сесійної зали КМР.

У таємному голосуванні взяли участь 96 депутатів, "за" зняття Бондаренка 34 депутата, "проти" 23, утрималися 38 депутатів.

Після оголошення результатів голосування київський міський голова Віталій Кличко оголосив про відставку секретаря Бондаренка за його власним бажанням.

Докладніше – в новині.

В Україні зараз не застосовують жодних обмежень на постачання електроенергії. Поширену окремими медіа інформацію про повернення відключень електроенергії в Укренерго назвали недостовірною.

Однак реальна потреба у раціональному споживанні справді є, позаяк ремонтні роботи після ворожих атак все ще тривають, а через похолодання зросло споживання.

"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов просимо всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", – повідомили в компанії.

“Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ” - такою була тема нинішньої дискусійної панелі “Нової країни”, проєкту LB.ua та EFI Group, що відбулася 7 квітня.

Що ми, як суспільство, вкладаємо в поняття “справедливість”? Які рамки встановлюємо владі на шляху до справедливого і довготривалого миру? З чим категорично не готові миритись? А що можемо прийняти, усвідомлюючи важливість компромісів?

Відповіді на ці та інші важливі питання шукали представники різних сфер громадянського суспільства та запрошені спікери.

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